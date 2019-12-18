Стало известно о замене приборов на улетевшем с Куру «Союзе»

Несколько приборов системы управления ракеты-носителя «Союз-СТ», стартовавшей в среду с пятью европейскими спутниками с космодрома Куру во Французской Гвиане, пришлось заменить после отмены пуска накануне, рассказал источник в ракетно-космической отрасли.

«Несколько приборов системы управления ракеты были заменены по результатам расследования причины отмены пуска», – сообщил источник РИА «Новости», добавив, что система управления создана в екатеринбургском НПО автоматики имени Семихатова.

Напомним, ранее в среду российская ракета-носитель «Союз-СТ-А» с четырьмя спутниками и европейским телескопом CHEOPS, предназначенным для поиска экзопланет, стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Увеличение в среднем возрасте физической активности в течение всего лишь шести лет значительно снижает риск сердечной недостаточности. И наоборот — шесть лет отсутствия физической активности, соответственно, этот риск повышает. В отличие от сердечного приступа, при котором умирает часть сердечной мышцы из-за недостаточного притока крови к ней, сердечная недостаточность характеризуется долговременной, хронической неспособностью сердца прокачать достаточное […]