Публика обомлела от голого зада Каменских

18.12.2019, 14:42, Разное

Каменских часто терпит нападки от поборников морали. Всему
виной любовь Анастасии к пикантным нарядам и нарочитой демонстрации сексуальности.  

Обыватели надеялись, что после замужества вокалистка немного
сбавит обороты. Однако не тут-то было, Настя Каменских еще больше
раскрепостилась. В личном «Инстаграм» знаменитости с завидной периодичностью
появляются нескромные кадры.

Новый снимок артистки взбудоражил пользователей соцсети.
Анастасия предстала перед публикой, как говорится, в чем мать родила. Каменских
сидит спиной к объективу камеры и демонтирует голые ягодицы. Интересно, что зеркало,
в котором отразились пышная грудь и плоский живот, звезда предусмотрительно
заретушировала.  

«Женщина – это не только красивый макияж, идеальный маникюр,
стильный образ и прическа. Женщина – это ощущения, образы, эмоции, чувства и
энергия, которая сияет, когда мы приходим в контакт с ней. Женщина – это
единение с природой. Иногда ты должна остаться наедине с собой, своими
чувствами и телом, чтобы услышать свой внутренний голос», – написала Настя Каменских.

«Горячее» фото звезды вызвало массу откликов. Мнения фанатов
артистки разделились.

«Жарковато сегодня в Мексике😋🔥🔥🔥 (здесь и
далее орфография
и пунктуация
авторов сохранены.
– Прим. ред.)», «Настя, была о тебе лучшего мнения!», «Голая задница?!»,
«Не стыдно такую делать», «А фотки с незамыленным отражением нет))?🔥», «Молодец, так держать. Нужно больше
обнаженки!!!!», «Что-то как-то слишком откровенно», «Красивая очень у вас
фигура,настоящая женщина)», «Печально
это все(( Женщина замужем и позволяет себе выкладывать такие фото на всеобщее
обозрение. Очень красиво, но …» – отреагировали оторопевшие поклонники
Насти Каменских.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Увеличение в среднем возрасте физической активности в течение всего лишь шести лет значительно снижает риск сердечной недостаточности. И наоборот — шесть лет отсутствия физической активности, соответственно, этот риск повышает. В отличие от сердечного приступа, при котором умирает часть сердечной мышцы из-за недостаточного притока крови к ней, сердечная недостаточность характеризуется долговременной, хронической неспособностью сердца прокачать достаточное […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика