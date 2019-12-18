Публика обомлела от голого зада Каменских

Каменских часто терпит нападки от поборников морали. Всему
виной любовь Анастасии к пикантным нарядам и нарочитой демонстрации сексуальности.
Обыватели надеялись, что после замужества вокалистка немного
сбавит обороты. Однако не тут-то было, Настя Каменских еще больше
раскрепостилась. В личном «Инстаграм» знаменитости с завидной периодичностью
появляются нескромные кадры.
Новый снимок артистки взбудоражил пользователей соцсети.
Анастасия предстала перед публикой, как говорится, в чем мать родила. Каменских
сидит спиной к объективу камеры и демонтирует голые ягодицы. Интересно, что зеркало,
в котором отразились пышная грудь и плоский живот, звезда предусмотрительно
заретушировала.
«Женщина – это не только красивый макияж, идеальный маникюр,
стильный образ и прическа. Женщина – это ощущения, образы, эмоции, чувства и
энергия, которая сияет, когда мы приходим в контакт с ней. Женщина – это
единение с природой. Иногда ты должна остаться наедине с собой, своими
чувствами и телом, чтобы услышать свой внутренний голос», – написала Настя Каменских.
«Горячее» фото звезды вызвало массу откликов. Мнения фанатов
артистки разделились.
«Жарковато сегодня в Мексике😋🔥🔥🔥 (здесь и
далее орфография
и пунктуация
авторов сохранены.
– Прим. ред.)», «Настя, была о тебе лучшего мнения!», «Голая задница?!»,
«Не стыдно такую делать», «А фотки с незамыленным отражением нет))?🔥», «Молодец, так держать. Нужно больше
обнаженки!!!!», «Что-то как-то слишком откровенно», «Красивая очень у вас
фигура,настоящая женщина)», «Печально
это все(( Женщина замужем и позволяет себе выкладывать такие фото на всеобщее
обозрение. Очень красиво, но …» – отреагировали оторопевшие поклонники
Насти Каменских.
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