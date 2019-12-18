Публика обомлела от голого зада Каменских

Каменских часто терпит нападки от поборников морали. Всему

виной любовь Анастасии к пикантным нарядам и нарочитой демонстрации сексуальности.

Обыватели надеялись, что после замужества вокалистка немного

сбавит обороты. Однако не тут-то было, Настя Каменских еще больше

раскрепостилась. В личном «Инстаграм» знаменитости с завидной периодичностью

появляются нескромные кадры.

Новый снимок артистки взбудоражил пользователей соцсети.

Анастасия предстала перед публикой, как говорится, в чем мать родила. Каменских

сидит спиной к объективу камеры и демонтирует голые ягодицы. Интересно, что зеркало,

в котором отразились пышная грудь и плоский живот, звезда предусмотрительно

заретушировала.

«Женщина – это не только красивый макияж, идеальный маникюр,

стильный образ и прическа. Женщина – это ощущения, образы, эмоции, чувства и

энергия, которая сияет, когда мы приходим в контакт с ней. Женщина – это

единение с природой. Иногда ты должна остаться наедине с собой, своими

чувствами и телом, чтобы услышать свой внутренний голос», – написала Настя Каменских.

«Горячее» фото звезды вызвало массу откликов. Мнения фанатов

артистки разделились.

«Жарковато сегодня в Мексике😋🔥🔥🔥 (здесь и

далее орфография

и пунктуация

авторов сохранены.

– Прим. ред.)», «Настя, была о тебе лучшего мнения!», «Голая задница?!»,

«Не стыдно такую делать», «А фотки с незамыленным отражением нет))?🔥», «Молодец, так держать. Нужно больше

обнаженки!!!!», «Что-то как-то слишком откровенно», «Красивая очень у вас

фигура,настоящая женщина)», «Печально

это все(( Женщина замужем и позволяет себе выкладывать такие фото на всеобщее

обозрение. Очень красиво, но …» – отреагировали оторопевшие поклонники

Насти Каменских.

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