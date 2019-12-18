Ведущий канала «Украина» Суханов получил украинское гражданство

Телеведущий канала «Украина» Алексей Суханов получил украинское гражданство. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.
«День моего счастья! Я стал гражданином Украины. Спасибо, Украина, родная, любимая, моя! Спасибо, господин президента, за ваше решение», – написал Суханов на своей странице в Facebook.
В копии указа президент, которую обнародовал журналист, указана дата его подписания – 7 ноября.
…день мого щастя!…я став громадянином України…спасибі, Україно: рідна, люба, моя!…дякую, пане Президенте, за Ваше рішення!…
Posted by Алексей Суханов on Teisipäev, 17. detsember 2019
Суханов родился в российском Иваново. Работал ведущим на российских телеканалах «Дождь», ТВ3, РЕН ТВ.
С апреля 2012 года – ведущий ток-шоу «Говорить Україна» на телеканале «Украина».
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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