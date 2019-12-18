Украинский биатлонист Семенов завоевал золото в короткой индивидуальной гонке на Кубке IBU

Биатлонист Сергей Семенов из Украины победил в короткой индивидуальной гонке на третьем этапе Кубка IBU, который проходит в австрийском Обертиллиасе, сообщает biathlon.com.ua.
Семенов один раз не попал по мишени на четырех огневых рубежах и преодолел дистанцию за 40 минут и 36,9 секунды.
Немец Лукас Фратцшер, который пришел вторым, отстал от украинца на 50,7 секунды. Третий – норвежец Ларс Хельге Биркеланн (+1.00,8).
В гонке принимали участие еще пять украинских спортсменов: Андрей Доценко (13-е место), Богдан Цимбал (21-я позиция), Виталий Труш (57-й), Тарас Лесюк (64-й) и Руслан Бригадир (66-е место).
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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