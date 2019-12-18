Армия Хафтара заявила об успехах в боях за Триполи

Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара утверждают, что добились новых успехов в ходе «решающей операции по освобождению» Триполи.
«Ливийская национальная армия (ЛНА) вновь продвинулась вперед на ряде направлений в Триполи. Боевики правительства нацсогласия понесли потери в живой силе и технике», – передает слова представителя ЛНА Аль-Мунзера аль-Хуртеша РИА «Новости».
Он утверждает, что вечером во вторник большого успеха добилась 73 пехотная бригада, которая заняла позиции в районе Аль-Асфах по приказу оперативного командования.
Также аль-Хуртеш подчеркнул, что военные ЛНА «успешно отбивают» попытки сил Правительства национального согласия (ПНС) вернуть территории под свой контроль.
В понедельник сообщалось, что в Триполи были направлены турецкие подразделения спецназа для охраны членов ПНС премьера Фаиза Сараджа.
На прошлой неделе Хафтар объявил о начале решающего сражения за Триполи.
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