В подмосковном воздухе зафиксирована нехватка кислорода

Метеорологи сообщили о приходе в столичный регион России погоды гипоксического типа: в воздухе не хватает кислорода. Это может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых граждан, сообщает «Подмосковье сегодня»,

Синоптики пояснили: всему виной активный циклон. Из-за него в зоне риска окажутся люди, страдающие от хронической кислородной недостаточности, а также от заболеваний легких. Кроме того, на здоровье россиян скажутся отсутствие солнечного света и колебания температуры.

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