В подмосковном воздухе зафиксирована нехватка кислорода

Метеорологи сообщили о приходе в столичный регион России погоды гипоксического типа: в воздухе не хватает кислорода. Это может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых граждан, сообщает «Подмосковье сегодня»,
Синоптики пояснили: всему виной активный циклон. Из-за него в зоне риска окажутся люди, страдающие от хронической кислородной недостаточности, а также от заболеваний легких. Кроме того, на здоровье россиян скажутся отсутствие солнечного света и колебания температуры.
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Последнее: Увеличение в среднем возрасте физической активности в течение всего лишь шести лет значительно снижает риск сердечной недостаточности. И наоборот — шесть лет отсутствия физической активности, соответственно, этот риск повышает. В отличие от сердечного приступа, при котором умирает часть сердечной мышцы из-за недостаточного притока крови к ней, сердечная недостаточность характеризуется долговременной, хронической неспособностью сердца прокачать достаточное […]
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