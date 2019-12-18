В Сети появилось видео из роскошного кабинета Михаила Гуцериева

На видео зафиксирована дорогая беговая дорожка, стоящая посредине комнаты. На комоде лежат редкие экземпляры книг. Все помещение украшено золотом, резными рамами, предметами для сервировки стола.
Кроме того, на записи видно распахнутый сейф Гуцериева. На верхней полке лежит пакет с неизвестным содержимым. На удивление, он не забит до отказа новенькими купюрами.
Напомним, сотрудники полиции и Следственного комитета приступили к обыскам в домах и офисах Михаила Гуцериева, сообщает URA.RU. По данным Mash, следственные действия проходили не только в квартире миллиардера, но и в 10 его компаниях.
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Последнее: Увеличение в среднем возрасте физической активности в течение всего лишь шести лет значительно снижает риск сердечной недостаточности. И наоборот — шесть лет отсутствия физической активности, соответственно, этот риск повышает. В отличие от сердечного приступа, при котором умирает часть сердечной мышцы из-за недостаточного притока крови к ней, сердечная недостаточность характеризуется долговременной, хронической неспособностью сердца прокачать достаточное […]
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