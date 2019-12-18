Кабмин усовершенствовал предоставление украинского гражданства иностранцам, защищавшим Украину

Кабинет Министров Украины 18 декабря принял решение для упрощения получения украинского гражданства иностранцам, которые подверглись политическим преследованиям из-за защиты Украины, ее территориальной целостности и суверенитета. Об этом в Telegram сообщил премьер Алексей Гончарук.
«Новый порядок позволяет определить граждан, которые осуждены по политическим мотивам на территории своего государства за поддержку Украины и одновременно не допустить предоставления гражданства лицам, осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления с других, кроме политических оснований», – написал глава правительства.
После инаугурации президента Украины Владимира Зеленского в мае 2019 года ветераны АТО проводили пикеты Администрации Президента, требуя предоставить гражданство иностранцам-добровольцам. По информации лидера «Национального корпуса» Андрея Билецкого, на получение паспорта Украины могли бы претендовать примерно 150 человек, которым пятый президент Петр Порошенко «не дал гражданство за их боевые подвиги».
В июне 2019 года Зеленский предоставил украинское гражданство 14 иностранцам, которые принимали участие в защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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