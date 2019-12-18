Психологи рассказали, почему не стоит есть перед телевизором

18.12.2019, 14:30, Разное

Американские психологи рассказали, почему не стоит есть перед телевизором. Они проанализировали семейные отношения тех, кто отвлекался на просмотр передач во время приема пищи, и тех, кто общался с близкими за едой.
В исследовании приняли участие 120 семей. Они должны были заснять две семейных трапезы и рассказать, насколько им понравилась еда. Около половины семей включали телевизор во время обеда. Они не общались между собой, предпочитая получать информацию от телеканала. Около трети испытуемых предпочли общение. Психологи отметили, что в этих семьях наблюдались более крепкие отношения, меньшая склонность к перееданию и высокий уровень стрессоустойчивости.

Когда человек смотрит телевизор, он отвлекается на происходящее на экране и не всегда контролирует насыщение. Это провоцирует переедание, что пагубно сказывается на здоровье. Общение с родственниками помогает снизить стресс, укрепить внутрисемейные отношения.

Психологи рекомендуют не пренебрегать общением с близкими людьми. Совместный прием пищи, за которым можно поделиться новостями и переживаниями, работает иногда не хуже терапии у психолога.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Увеличение в среднем возрасте физической активности в течение всего лишь шести лет значительно снижает риск сердечной недостаточности. И наоборот — шесть лет отсутствия физической активности, соответственно, этот риск повышает. В отличие от сердечного приступа, при котором умирает часть сердечной мышцы из-за недостаточного притока крови к ней, сердечная недостаточность характеризуется долговременной, хронической неспособностью сердца прокачать достаточное […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика