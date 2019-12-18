Американские психологи рассказали, почему не стоит есть перед телевизором. Они проанализировали семейные отношения тех, кто отвлекался на просмотр передач во время приема пищи, и тех, кто общался с близкими за едой.

В исследовании приняли участие 120 семей. Они должны были заснять две семейных трапезы и рассказать, насколько им понравилась еда. Около половины семей включали телевизор во время обеда. Они не общались между собой, предпочитая получать информацию от телеканала. Около трети испытуемых предпочли общение. Психологи отметили, что в этих семьях наблюдались более крепкие отношения, меньшая склонность к перееданию и высокий уровень стрессоустойчивости.

Когда человек смотрит телевизор, он отвлекается на происходящее на экране и не всегда контролирует насыщение. Это провоцирует переедание, что пагубно сказывается на здоровье. Общение с родственниками помогает снизить стресс, укрепить внутрисемейные отношения.

Психологи рекомендуют не пренебрегать общением с близкими людьми. Совместный прием пищи, за которым можно поделиться новостями и переживаниями, работает иногда не хуже терапии у психолога.

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