Володин подвел итоги осенней сессии Госдумы – 2019

Продолжать повышать качество законопроектов

На рассмотрении Госдумы находятся 1179 законопроектов. 269 из

них приняты в первом чтении, три – во втором, рассказал Вячеслав Володин.

Приоритетом для депутатского корпуса остается законодательное обеспечение

послания президента. На сегодняшний день эта задача выполнена на 81%,

подчеркнул спикер.

Глава нижней палаты обратил внимание представителя

правительства в Госдуме на необходимость ускорить внесение оставшихся

законопроектов. Володин призвал профильные думские комитеты взять ситуацию на

контроль.

Законопроекты должны быть качественными. Об этом спикер Госдумы

говорит с самого начала работы седьмого созыва. За прошедшие в этом направлении проделана большая работа, но стремиться еще есть куда.

В качестве примера Володин привел инициативу о защите

капиталовложений и поощрении инвестиций. Документ принят в первом чтении, но

после консультаций с предпринимателями и экспертами было решено серьезно его

доработать.

«Есть возможность остановить сырые законы и не вносить в

Государственную думу, чтобы потом об этом не говорить», —

обратился Володин к депутатам, отметив, что если документ все-таки внесен, то инициативу нужно отстаивать, убеждать в его необходимости коллег-парламентариев,

советоваться с экспертами.

20 января по законопроекту пройдут новые парламентские

слушания, сказал председатель нижней палаты. Перед депутатами может выступить министр экономического развития. Ему предстоит объяснить, как

недоработанный документ попал в Думу.

Бюджет всему голова

Много внимания в ходе осенней сессии парламентарии уделили

рассмотрению федерального бюджета на следующие три года. Законодатели приняли

решения, которые повысят эффективность расходования бюджетных средств, сократят

разрыв между наиболее и наименее обеспеченными регионами.

«И, что очень важно, предложили механизм реализации

инвестиционных проектов в регионах. Надеюсь, все это в комплексе уже со

следующего года сыграет свою роль, и мы сможем через контроль исполнения

бюджета оценить, насколько эти меры были эффективны»», – подчеркнул

Володин.

Он напомнил, что впервые было заранее распределено почти 94%

трансфертов – 203 из 217. Это позволит уже в марте следующего года приступить к

реализации нацпроектов и госпрограмм на местах.

Помимо этого, парламентарии приняли решение о направлении

50% взятых регионами кредитов на создание инфраструктуры и реализацию проектов

в рамках государственно-частного партнерства. «С 1 января регионы смогут

половину средств, которые они должны возвратить в федеральный бюджет, направить

на реализацию инвестиционных проектов», – рассказал Володин.

Защитить права дольщиков

Большую работу парламентарии проделали и для защиты прав

участников долевого строительства, пострадавших от действий недобросовестных

застройщиков. Володин напомнил, что за прошедшее время были введены

эскроу-счета, гарантирован возврат средств покупателю жилья, если застройщик

обанкротится, создали Фонд поддержки дольщиков.

При принятии законов необходимо требовать нормативно-правовые акты, указал Володин. «Мы поддержали председателя правительства, который предложил освободить от НДФЛ выплаты обманутым

дольщикам», – напомнил спикер Госдумы.

На особом контроле законодатели будут держать и решение

жилищной проблемы для детей-сирот, отметил Володин. В Госдуме этим занимается

специальная рабочая группа. В феврале-марте парламентарии должны озвучить

предложения.

Поддержка села

В осеннюю сессию Госдума приняла решение о комплексной

поддержке сельских территорий. Там проживают около 37 миллионов человек,

напомнил Володин. При этом почти у четверти селян доходы ниже прожиточного

минимума, тогда как в городах таких граждан гораздо меньше – 8%, посетовал председатель нижней палаты.

Депутаты обратились к главе правительства, после чего объемы

финансирования программы были увеличены вдвое – до 37 миллиардов рублей. Но

этого все равно недостаточно, указал Володин.

«Если у нас на будущий год будет рост ненефтегазовых

доходов, за счет него мы планируем, и такая договоренность достигнута с

правительством, увеличение объемов финансирования этой важной программы в

больших объемах, доведя эту цифру до 60 миллиардов», – рассказал спикер

Госдумы.

***

В ближайшие две недели парламентарии будут работать с

избирателями в регионах. После этого депутаты уйдут на каникулы. Весенняя

сессия нижней палаты откроется 9 января и продлится до 2 августа 2020 года.

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