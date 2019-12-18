Володин подвел итоги осенней сессии Госдумы – 2019

18.12.2019, 14:26, Разное

Продолжать повышать качество законопроектов

На рассмотрении Госдумы находятся 1179 законопроектов. 269 из
них приняты в первом чтении, три – во втором, рассказал Вячеслав Володин.
Приоритетом для депутатского корпуса остается законодательное обеспечение
послания президента. На сегодняшний день эта задача выполнена на 81%,
подчеркнул спикер.

Глава нижней палаты обратил внимание представителя
правительства в Госдуме на необходимость ускорить внесение оставшихся
законопроектов. Володин призвал профильные думские комитеты взять ситуацию на
контроль.

Законопроекты должны быть качественными. Об этом спикер Госдумы
говорит с самого начала работы седьмого созыва. За прошедшие в этом направлении проделана большая работа, но стремиться еще есть куда.

В качестве примера Володин привел инициативу о защите
капиталовложений и поощрении инвестиций. Документ принят в первом чтении, но
после консультаций с предпринимателями и экспертами было решено серьезно его
доработать.

«Есть возможность остановить сырые законы и не вносить в
Государственную думу, чтобы потом об этом не говорить», —
обратился Володин к депутатам, отметив, что если документ все-таки внесен, то инициативу нужно отстаивать, убеждать в его необходимости коллег-парламентариев,
советоваться с экспертами.

20 января по законопроекту пройдут новые парламентские
слушания, сказал председатель нижней палаты. Перед депутатами может выступить министр экономического развития. Ему предстоит объяснить, как
недоработанный документ попал в Думу.

 

Бюджет всему голова

Много внимания в ходе осенней сессии парламентарии уделили
рассмотрению федерального бюджета на следующие три года. Законодатели приняли
решения, которые повысят эффективность расходования бюджетных средств, сократят
разрыв между наиболее и наименее обеспеченными регионами.

«И, что очень важно, предложили механизм реализации
инвестиционных проектов в регионах. Надеюсь, все это в комплексе уже со
следующего года сыграет свою роль, и мы сможем через контроль исполнения
бюджета оценить, насколько эти меры были эффективны»», – подчеркнул
Володин.

Он напомнил, что впервые было заранее распределено почти 94%
трансфертов – 203 из 217. Это позволит уже в марте следующего года приступить к
реализации нацпроектов и госпрограмм на местах.

Помимо этого, парламентарии приняли решение о направлении
50% взятых регионами кредитов на создание инфраструктуры и реализацию проектов
в рамках государственно-частного партнерства. «С 1 января регионы смогут
половину средств, которые они должны возвратить в федеральный бюджет, направить
на реализацию инвестиционных проектов», – рассказал Володин.

Защитить права дольщиков

Большую работу парламентарии проделали и для защиты прав
участников долевого строительства, пострадавших от действий недобросовестных
застройщиков. Володин напомнил, что за прошедшее время были введены
эскроу-счета, гарантирован возврат средств покупателю жилья, если застройщик
обанкротится, создали Фонд поддержки дольщиков.

При принятии законов необходимо требовать нормативно-правовые акты, указал Володин. «Мы поддержали председателя правительства, который предложил освободить от НДФЛ выплаты обманутым
дольщикам», – напомнил спикер Госдумы.

На особом контроле законодатели будут держать и решение
жилищной проблемы для детей-сирот, отметил Володин. В Госдуме этим занимается
специальная рабочая группа. В феврале-марте парламентарии должны озвучить
предложения.

Поддержка села

В осеннюю сессию Госдума приняла решение о комплексной
поддержке сельских территорий. Там проживают около 37 миллионов человек,
напомнил Володин. При этом почти у четверти селян доходы ниже прожиточного
минимума, тогда как в городах таких граждан гораздо меньше – 8%, посетовал председатель нижней палаты.

Депутаты обратились к главе правительства, после чего объемы
финансирования программы были увеличены вдвое – до 37 миллиардов рублей. Но
этого все равно недостаточно, указал Володин.

«Если у нас на будущий год будет рост ненефтегазовых
доходов, за счет него мы планируем, и такая договоренность достигнута с
правительством, увеличение объемов финансирования этой важной программы в
больших объемах, доведя эту цифру до 60 миллиардов», – рассказал спикер
Госдумы.

***

В ближайшие две недели парламентарии будут работать с
избирателями в регионах. После этого депутаты уйдут на каникулы. Весенняя
сессия нижней палаты откроется 9 января и продлится до 2 августа 2020 года.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Увеличение в среднем возрасте физической активности в течение всего лишь шести лет значительно снижает риск сердечной недостаточности. И наоборот — шесть лет отсутствия физической активности, соответственно, этот риск повышает. В отличие от сердечного приступа, при котором умирает часть сердечной мышцы из-за недостаточного притока крови к ней, сердечная недостаточность характеризуется долговременной, хронической неспособностью сердца прокачать достаточное […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика