15-летняя дочь солистки t.A.T.u выглядит ровесницей Волковой

Солистке группы t.A.T.u сейчас 34 года. Когда участница легендарного дуэта забеременела, ее продюсеры были страшно недовольны. Но Юлия Волкова твердо решила рожать. Как показало время, ей удалось успешно совмещать роль матери и востребованной певицы.

Сегодня Вика уже не малышка. Дочь Юлии Волковой выросла на голову выше знаменитой мамы и стала настоящей красавицей, сообщает «7 Дней». Девушка скромно и умело красится, выглядя как утонченная барышня.

Рядом с Юлией Волковой Вика выглядит сестрой-погодкой, но никак не ребенком. Дочь солистки t.A.T.u

профессионально занимается вокалом и хочет стать артисткой, как мама.

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Публикация от Julia Volkova | Юля Волкова (@official_juliavolkova) 6 Окт 2018 в 7:57 PDT

Юлия Волкова души не чает в дочери. Она называет ее «настоящей, мудрой. целеустремленной, умной, смелой и справедливой». У них добрые доверительные отношения.

Напомним, Юлия Волкова родила Вику от своего бывшего телохранителя Павла Сидорова. В 2007-м звезда вышла замуж за бизнесмена Парвиза Ясинова, который стал отцом ее сына Самира. Мальчику сейчас 11 лет. В прошлом году

солистка t.A.T.u

тайно вышла замуж, но имени супруга до сих пор не назвала.

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