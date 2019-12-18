Суд арестовал подозреваемого в изнасиловании дочери в Химози

Подозреваемый в изнасиловании дочери Андрей Бовт заключен под стражу по решению Гатчинского городского суда, сообщил прокурор после заседания.
«Мера пресечения – заключение под стражу сроком на два месяца», – отметил представитель гособвинения, передает ТАСС.
Ранее Бовт заявил, что невиновен, и ему «одна мысль об изнасиловании противна».
В Гатчинском районе Ленинградской области в частном доме, где проживала семья с восьмью детьми, был обнаружен склад оружия, а в подвале – тир, спортзал и окровавленные матрасы. Во дворе дома следователи увидели деревянный крест.
Сообщалось, что Бовт якобы женат на двоюродной сестре. В течение семи лет он, как утверждалось, подвергал сексуальному насилию одну из дочерей.
Жители деревни Химози рассказали о многодетной семье, отметив, что мужчину видели в образе Николая II.
Супруга хозяина дома под Гатчиной рассказала, что ее муж держал домочадцев в страхе.
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