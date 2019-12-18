Выборы в Украине – самый популярный запрос в «Яндексе» за 2019 год. В топе протесты в Москве и переименование Астаны

«Яндекс» по итогам 2019 года составил списки тем, которые оказались самыми популярными запросами.

Список событий возглавляют выборы в Украине. На втором месте –пожар в соборе Парижской Богоматери.

Митинги и протестное голосование в Москве оказались на третьем месте. На восьмом – отставка Нурсултана Назарбаева и переименование Астаны в Нур-Султан. Дело Ивана Голунова замыкает десятку самых популярных запросов в «Яндексе».

Список людей, о которых «Яндекс» получил наибольшее число запросов в 2019 году, возглавляет президент Украины Владимир Зеленский. В десятку также вошли Хидео Кодзима, Грета Тунберг, Хоакин Феникс, Билли Айлиш. Любовь Соболь оказалась на 7-м месте. Запросы связаны с биографией этих людей, их убеждениями, достижениями и фотографиями.

Тремя главными спортивными событиями года стали бой Хабиба Нурмагомедова с Дастином Пуарье и поединки Александра Емельяненко. В рейтинг также вошли футбольные матчи и один хоккейный.

Среди сериалов наибольший интерес вызвали «Игра престолов» и «Чернобыль» телекомпании НВО. Почти все остальные места в десятке достались сериалам российских компаний, самый популярный из них – «Жуки».

Список музыкальных хитов, по данным поиска «Яндекса», в 2019 году полностью состоит из русскоязычных танцевальных композиций.

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