СМИ сообщили об обысках в компаниях Гуцериева. Бизнесмен назвал эти сообщения провокацией

Российские СМИ и телеграм-каналы сообщили об обысках в доме бизнесмена Михаила Гуцериева и в московских офисах имеющих к нему компаний. Сам Гуцериев сообщения об обысках назвал «провокацией». Официальных сообщений об обысках не было.

Следственные действия прошли в рамках уголовного дела, возбужденного по статье о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов, сообщил РБК источник в главном управлении МВД по Москве.

По сообщению телеграм-канала Mash, обыски проходят в 10 компаниях. Издание Baza пишет об обыске как минимум в одной компании, связанной с семьёй Гуцериева – «Форте Инвест». Источник «Открытых медиа», связанный с ФСБ, подтвердил, что обыски идут в офисе компании «Русснефть». Подтверждает факт обысков также источник «Ведомостей». Лента.ру со ссылкой на свои источники утверждает, что речь идет о выемке документов по уголовному делу о неуплате налогов и хищениях. Mash предполагает, что дело связано с обвинением в контрабанде нефти.

В холдинге «Сафмар», подконтрольным Гуцериеву, факт проведения обысков отрицают. Сообщения о них назвали «неправдой». Там также заявили, что Гуцериев находится в Москве, вопреки ряду сообщений, что он улетел в Минск.

Состояние 61-летнего Михаила Гуцериева оценивается в несколько миллиардов долларов, он регулярно входит в первую сотню списка самых богатых россиян по версии Forbes. В 1988 году он основал один из первых в стране кооперативных банков «Кавказ». Сейчас его главный актив – финансово-промышленая группа «Сафмар», в состав которой входит, в частности, «Русснефть». Также владеет рядом радиостанций. Ему принадлежит ряд проектов в Беларуси.

В 2007 году против Гуцериева в России открыли уголовное дело, он некоторое время жил в Лондоне. Впоследствии дело было закрыто, и в 2010 году бизнесмен вернулся в страну.​

Гуцериев пишет стихи. С песнями на его стихи выступал Иосиф Кобзон, а также их поют Лайма Вайкуле, Николай Басков, София Ротару, Григорий Лепс, Валерия, Стас Михайлов, Филипп Киркоров, Максим Покровский, Михаил Шуфутинский, Николай Расторгуев, Алсу, Хор Турецкого, Катя Лель, Алла Пугачева, Дима Билан. 60-летний юбилей Гуцериева прошел в Кремлевском дворце съездов. Поэтические произведения Гуцериева опубликовали ведущие литературно-художественные издания России – «Наш современник», «Москва».

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