_высланный из Германии российский дипломат оказался сотрудником ГРУ

…и занимался вербовкой немецких политиков.

Немецкие власти выслали из страны сотрудника Главного управления Генштаба (ранее — Главное разведывательное управление, ГРУ) Евгения Суцкого, говорится в расследовании Bild, проведенном совместно с Bellingcat.

В нем утверждается, что россиянин занимался вербовкой немецких чиновников для лоббирования проекта российского газопровода «Северный поток-2». Он более двух лет был заместителем военного атташе в посольстве РФ в Берлине.

Издание утверждает, что россиянин пытался завербовать экс-кандидата от Христианско-демократического союза (ХДС) Салахдина Кобана. Тот подтвердил Bild, что встречался с Суцким, но о деталях разговора не рассказал.

Политический редактор Bild Юлиан Репке отметил, что после высылки Суцкого с сайта посольства РФ пропала информация о его лекции, которую он читал в школе при дипмиссии.

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Убийство специального назначения. Расстрел чеченского беженца в Берлине все-таки связан с ФСБ

Германия в начале декабря признала персонами нон грата и выслала из страны двух сотрудников российского посольства из-за убийства в августе в Берлине 40-летнего грузинского полевого командира чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили. Имена высланных россиян не назывались. В ответ РФ объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства Германии.

Напомним, сразу после убийства Хангошвили в Берлине задержали россиянина с паспортом на имя Вадима Соколова. В Bellingcat рассказывали, что ранее он находился в розыске под именем Вадим Красиков, но позже информация о нем пропала из баз МВД и Интерпола. «Новая газета» нашла у Красикова связи с группой спецназначения ФСБ «Вымпел».

Немецкая сторона утверждала, что РФ неоднократно отказывалаcь помочь с установлением его личности. Президент Владимир Путин отрицал причастность российских спецслужб к убийству и заявлял, что Хангошвили участвовал в боевых действиях на Кавказе на стороне сепаратистов.

Источник: Новая газета

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