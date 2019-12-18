Юлия Высоцкая жалуется на плохое самочувствие

Юлия Высоцкая хоть и жалуется на плохое самочувствие, но все равно продолжает работать. Только вечером после спектакля может уделить время на лечение простуды.

После спектакля «Сцены из супружеской жизни» актриса в своем микроблоге, поблагодарив коллег и поклонников, призналась, что простудилась. Она борется с болезнью с помощью теплой воды с медом, лимоном, отваром шиповника, настойками с корицей, куркумой, гвоздикой, бадьяном, черным перцем, апельсином, а также чаем с малиной. Промывает нос, полощет горло, из таблеток принимает лишь «Нурофен» перед спектаклем, чтобы убрать головную боль. Фанаты желают ей скорейшего выздоровления, они восхищены ее преданностью работе. Помимо театральной деятельности, актриса записывает на YouTube-канале программу «Сладкое-Соленое», а также трудится над проектом «Высоцкая Life».

Артистка вместе с мужем Андреем Кончаловским проживают в России, часто путешествуют по Европе. Ведут здоровый образ жизни. Залогом крепкого здоровья считают занятия спортом, правильное питание, радость от жизни. Супружеская пара живет вместе уже двадцать один год. У них двое детей. После страшной аварии, произошедшей в 2013 году, дочь Маша впала в кому. Знаменитая пара не пишет о ее лечении и самочувствии. Лишь недавно Андрей Сергеевич рассказал, что они с супругой делают все возможное и невозможное для дочки.

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