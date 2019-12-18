Волочкова отреагировала на принуждение к курению в Венской балетной академии

Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала ситуацию в Венской балетной академии, педагоги которой намеренно приучали воспитанников курить, чтобы те сохраняли необходимую для танцоров классического балета стройность.
По словам звезды, спорный метод поддержания формы юных балерин и танцовщиков в ее время в отечественных балетных училищах не применяли.
«Лично я никогда с такой практикой не сталкивалась», – рассказала Волочкова «Ридусу».
Факты курения в «педагогических целях» в Венской академии выявила комиссия австрийского правительства, расследующая факты издевательств над учащимися, о которых еще в апреле сообщали СМИ. Преподаватели академии были замечены в рукоприкладстве, а несколько учеников вышли из одной из лучших балетных школ Европы с расстройствами пищевого поведения.
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