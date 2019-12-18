Волочкова отреагировала на принуждение к курению в Венской балетной академии

18.12.2019, 14:19, Новости дня

Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала ситуацию в Венской балетной академии, педагоги которой намеренно приучали воспитанников курить, чтобы те сохраняли необходимую для танцоров классического балета стройность.

По словам звезды, спорный метод поддержания формы юных балерин и танцовщиков в ее время в отечественных балетных училищах не применяли.

«Лично я никогда с такой практикой не сталкивалась», – рассказала Волочкова «Ридусу».

Факты курения в «педагогических целях» в Венской академии выявила комиссия австрийского правительства, расследующая факты издевательств над учащимися, о которых еще в апреле сообщали СМИ. Преподаватели академии были замечены в рукоприкладстве, а несколько учеников вышли из одной из лучших балетных школ Европы с расстройствами пищевого поведения.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Увеличение в среднем возрасте физической активности в течение всего лишь шести лет значительно снижает риск сердечной недостаточности. И наоборот — шесть лет отсутствия физической активности, соответственно, этот риск повышает. В отличие от сердечного приступа, при котором умирает часть сердечной мышцы из-за недостаточного притока крови к ней, сердечная недостаточность характеризуется долговременной, хронической неспособностью сердца прокачать достаточное […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика