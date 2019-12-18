Посол Турции попросил российский МИД обсудить ситуацию в Сирии

Замглавы МИД Сергей Вершинин обсудил с турецким послом Мехметом Самсаром по его просьбе «ситуацию на земле» в Сирии, сообщили в российском министерстве иностранных дел.
Встреча состоялась во вторник. Вершинин принял посла Самсара по его просьбе, сообщается на сайте МИД.
«Состоялось подробное обсуждение вопросов, входящих в повестку дня СБ ООН, включая сирийское урегулирование. Были предметно рассмотрены «ситуация на земле» в САР и задачи оказания неотложной гуманитарной помощи нуждающимся сирийцам на всей территории страны», – сообщили в МИД.
Отметим, что накануне о ситуации в Сирии говорили также президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.
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