«Ты». Вышел трейлер второго сезона сериала Netflix о маньяке. Видео

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Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Увеличение в среднем возрасте физической активности в течение всего лишь шести лет значительно снижает риск сердечной недостаточности. И наоборот — шесть лет отсутствия физической активности, соответственно, этот риск повышает. В отличие от сердечного приступа, при котором умирает часть сердечной мышцы из-за недостаточного притока крови к ней, сердечная недостаточность характеризуется долговременной, хронической неспособностью сердца прокачать достаточное […]
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