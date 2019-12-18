Мнение: Ограничение парковки во дворах, ДНК вещей и отключение смайликов

1. В списке законов, которые будут приняты с 1 января 2020 года, особенный интерес представляет запрет на парковку во дворах для отдельных видов транспортных средств. Продвинутые урбанисты, которые вовсе хотят запретить свободную бесплатную парковку в границах крупных городов, могут праздновать частичную победу:

https://lenta.ru/articles/2019/12/18/novoe/

https://topspb.tv/news/2019/10/11/s-2020-goda-gruzovikam-i-taksi-zapretyat-parkovatsya-vo-dvorah-peterburga/

Грузовикам и такси запретят парковаться во дворах. Ограничение Минтранса на стоянку на придомовой территории для коммерческого транспорта вступит в силу в январе следующего года. Пока только в Петербурге, Москве и Севастополе.

Нарушителей — фургоны, микроавтобусы и автомобили с «шашечками» — из дворов будут эвакуировать. Исключение предусмотрено только для микроавтобусов, которые находятся в личном пользовании.

«Крупногабаритный транспорт создает сильную социальную напряженность, потому что занимает парковочные места. Во-вторых, конечно, это потенциальный источник опасности для детей и гуляющих во дворе. Также это затрудняет механизированную уборку дворовой территории».

Некоторые наверняка скажут, что обычные легковые автомобили точно тоже мешают уборке и создают опасность для детей. Как полагаете, коллеги, стоит ли делать платными все места во дворах обычных домов, даже для обычных автовладельцев?

2. Читатели пишут об идее, которая позволит существенно упростить жизнь учёным будущего, а то и вовсе спасти человечество:

«Предложенная технология позволяет встраивать в предметы искусственную ДНК, содержащую инструкции по их 3D-печати. Таким образом, спустя десятилетия и даже столетия возможно будет в точности воспроизвести необходимую вещь, получив всю нужную информацию от самого объекта.»

Текст: https://www.labiotech.eu/industrial/dna-data-storage-bunny/

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=yo5Q1WfpMtw

Звучит довольно практично. Древние племена здорово помогли бы археологам, если бы использовали подобные технологии при изготовлении своих примитивных орудий и предметов быта.

Вы спросите, почему это может пригодиться в будущем, ведь у нас и так есть интернет и прочие хранилища данных с чертежами и описанием процесса производства? Далеко не факт, однако, что всё это у человечества останется навсегда.

В игровой вселенной «Вархаммер 40 000» одной из главных фракций являются техножрецы Адептус Механикус, чья основная миссия состоит в поиске стандартных шаблонных конструкций (СШК), содержащих забытые знания о технике. СШК были записаны десятки тысяч лет назад в эпоху расцвета технологий – до катастрофической войны с роботами, после которой искусственный интеллект и компьютерные сети были запрещены:

https://warhammer40k.fandom.com/ru/wiki/Адептус_Механикус

Кроме археологии, других действенных способов развивать науку и технику в мрачном неосредневековом мире Вархаммера практически нет. Пожалуй, нам стоит заранее подготовиться к такому варианту развития событий (в конце концов, люди просвещённой Античности тоже не ожидали, что после них наступит варварское Средневековье и множество знаний будет потеряно).

Если технические знания будут хранится не только на специальных носителях в отдельных хранилищах, а будут записаны в каждой вещи, вышедшей с конвейера, то шансы человечества на выживание повысятся.

3. Как сделать человеку хорошо? Сделать человеку плохо, а потом вернуть, как было. Разработчики «Живого Журнала» добавили возможность отключить смайлики в комментариях. Спасибо hardsign, указавшему нужную опцию, теперь проблема решена:

https://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=privacy#LJ__Setting__DisableReactions_enablereactions

Источник: Место для дискуссий

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