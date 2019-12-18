Россия, ЕС и Украина 19 декабря обсудят параметры соглашения по газу

Россия, Евросоюз и Украина 19 декабря в ходе трехсторонних консультаций на министерском уровне в Берлине обсудят параметры будущего соглашения по газу, сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

«В четверг, 19 декабря, в Берлине пройдет очередной раунд трехсторонних консультаций на политическом уровне с Россией и Украиной по долгосрочному транзиту газа через Украину после 2019 года», – говорится в заявлении ЕК, передает ТАСС.

Там отметили, что переговоры будут сосредоточены вокруг политического соглашения, охватывающего продолжительность, объемы и тарифы будущего транзитного контракта, а также арбитража.

В ЕК также сообщили, что бывший заместитель главы Еврокомиссии по Энергосоюзу Марош Шефчович утром в четверг перед трехсторонними консультациями по газу в формате ЕС – РФ – Украина проведет двустороннюю встречу с министром экономики и энергетики Германии Петером Альтмайером.

В ноябре Газпром направил Нафтогазу официальное предложение по транзиту газа через территорию Украины. Однако в Киеве эти предложения сочли «неприемлемыми».

Президент РФ Владимир Путин предупреждал, что существует риск прекращения транзита российского газа через территорию Украины. Глава государства подчеркивал, что РФ готова существенно снизить цену на газ для Украины в случае перехода на прямые поставки голубого топлива, а не так называемые реверсные, существующие только на бумаге.

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