Йовович показала живот на позднем сроке беременности

Беременная 44-летняя голливудская актриса Милла Йовович обнародовала в Instagram фото, на котором показала округлившийся живот.

«Спасибо всем за сообщения и пожелания в мой день рождения! Я не могу передать свои чувства, когда получаю столько любви от всех вас! Я также хочу сказать, как я чрезвычайно благодарна за все мои благословения сегодня. Быть в 44 года беременной – это уже чудо», – написала она.

Йовович рассказала, что дети с утра преподнесли ей пончики и воздушные шары.

«Даже несмотря на то, что я хочу вырвать после того как съела столько поняиков в 7 утра, мое сердце переполнено. Я посылаю вам столько любви!» – написала она..

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Who’s birthday, little ol me? * First of all, thanks to everyone for their messages and well wishes on my big day today! I can’t tell you how good it makes me feel to receive so much love from you all! I also want to say how tremendously grateful I am for all my blessings today. To be 44 and pregnant is already such a miracle and a god send, but on top of it, to have been woken up to a donut bouquet (there should literally be no other kind * ) and balloons from my amazing children was the most incredible feeling in the world! Even despite me wanting to throw up after eating so many donuts at 7am! * My heart is so full today!!! I send you all so much love!! *

Публикация от Milla Jovovich (@millajovovich) 17 Дек 2019 в 1:41 PST

Милла Йовович родилась 17 декабря 1975 года в Киеве.

Она замужем за режиссером Полом Андерсоном. У пары две дочери: младшая, Дашиэл, родилась 1 апреля 2015 года, старшая, Эва Габо, – 3 ноября 2007 года. Сейчас Йовович ждет рождения третьего ребенка.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла резолюцию, в которой призвала Соединенные Штаты прекратить невыдачу или задержку виз дипломатам ряда стран, включая Россию, прибывающим на мероприятия всемирной организации. Решение было принято консенсусом без процедуры голосования, передает ТАСС. Авторами документа выступили Болгария, Канада, Кипр, Коста-Рика и Кот-д’Ивуар. В резолюции выражена надежда, что США будут «оперативно выдавать въездные визы […]