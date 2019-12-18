«Динамо» сыграет с «Александрией». Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины

Сегодня, 18 декабря, в Доме футбола состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины 2019/2020, сообщает корреспондент издания «ГОРДОН».

В 1/4 финала Кубка Украины примут участие пять представителей Премьер-лиги, две команды из Первой лиги и один коллектив Второй лиги чемпионата Украины.

В ходе жеребьевки были определены следующие пары:

«Динамо» – «Александрия»;

«Минай» – «Ингулец»;

«Альянс» – «Мариуполь»;

«Десна» – «Ворскла».

Базовая дата проведения 1/4 финала Кубка Украины – 4 марта. На этой стадии команды сыграют один матч, который пройдет на поле той команды, которая указана в списке первой.

Финал Кубка Украины пройдет на городском стадионе в Тернополе 13 мая следующего года.

Действующим обладателем Кубка Украины является донецкий «Шахтер», который в финале обыграл «Ингулец» (4:0).

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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