Сборная Франции по футболу примет Украину на главном стадионе страны

18.12.2019, 14:06, Новости дня

Сборная Украины по футболу сыграет товарищеский матч против Франции на стадионе «Стад де Франц», который находится в пригороде Париже Сен-Дени, сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

«Стад де Франц» – главный стадион Франции, арена вмещает более 80 тысяч зрителей.

Товарищеский матч между Украиной и Францией пройдет 27 марта.

Ранее украинская команда встречалась с французской сборной девять раз. Пять раз побеждала сборная Франции, трижды была зафиксирована ничья и один раз победила сборная Украины.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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