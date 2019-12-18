Сборная Франции по футболу примет Украину на главном стадионе страны

Сборная Украины по футболу сыграет товарищеский матч против Франции на стадионе «Стад де Франц», который находится в пригороде Париже Сен-Дени, сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
«Стад де Франц» – главный стадион Франции, арена вмещает более 80 тысяч зрителей.
Товарищеский матч между Украиной и Францией пройдет 27 марта.
Ранее украинская команда встречалась с французской сборной девять раз. Пять раз побеждала сборная Франции, трижды была зафиксирована ничья и один раз победила сборная Украины.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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