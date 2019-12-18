Верховный суд Швейцарии оставил в силе решение о возмещении Россией $44 млн в пользу «Укрнафти» за активы в Крыму

Верховный Суд Швейцарии оставил 12 декабря без удовлетворения заявление Российской Федерации об отмене международного арбитражного решения в пользу ПАО «Укрнафта», согласно которому Россия должна возместить украинской компании более $44 млн за экспроприированные активы компании, сообщила пресс-служба «Укрнафти».

«12 апреля 2019 года международный арбитражный суд присудил взыскать с Российской Федерации в пользу ПАО «Укрнафта» более $44 млн компенсации за экспроприацию инвестиций ПАО «Укрнафта» в Автономной Республике Крым. В мае 2019 Российская Федерация обратилась в Верховный Суд Швейцарии с требованием отменить это решение международного арбитражного суда. 12 декабря 2019 года Верховный Суд Швейцарии своим решением отказал Российской Федерации», – сказано в сообщении.

Кроме того, Верховный Суд Швейцарии обязал Россию выплатить «Укрнафті» 155 тыс. швейцарских франков (около 3,7 млн грн) судебных расходов.

ПАО «Укрнафта» рассчитывает, что Россия «отнесется к окончательному решению Верховного Суда Швейцарии с уважением и проявит цивилизованность в исполнении по крайней мере этого решения».

Решение Верховного Суда Швейцарии от 12 декабря 2019 года является окончательным и обжалованию не подлежит.

«Это решение ставит точку в попытках Российской Федерации лишить ПАО «Укрнафта» возможности получить компенсацию за экспроприированные в АР Крым инвестиции.

В ПАО также подчеркивают, что «решением международного арбитражного суда, которое РФ просила отменить, на Российскую Федерацию возложена ответственность за действия вооруженных формирований в апреле 2014 года, осуществивших силовой захват административного офиса и автозаправочных станций ОАО «Укрнафта» в АР Крым», после чего инвестиции ПАО были формально экспроприированы оккупационными властями.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

12 апреля 2019 года арбитражный суд принял решение взыскать с Российской Федерации в пользу ПАО «Укрнафта» $44 455 012. В компании отметили, что положительного решения арбитражного суда удалось достичь при содействии миноритарных акционеров «Укрнафти», которые помогли в выборе способа защиты нарушенных прав и способствовали оплате арбитражных расходов.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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