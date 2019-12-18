Автоновости: Для «русского Прадо» запатентовали новые компоненты

Работа над внедорожником, который должен стать совершенно новой моделью Ульяновского автозавода, продолжается. Новые патентные изображения из базы Федерального института промышленной собственности (ФИПС) дают некоторое представление о том, какое именно дополнительное оборудование получит «русский Прадо».

Опубликован, к примеру, эскиз центральной консоли внедорожника. На нем отчетливо различимы физические кнопки с пиктограммами, отсылающими к некоторым дополнительным функциям – например, подогреву передних кресел, руля и лобового стекла, а также ассистенту спуска с горы и отключению системы стабилизации.

Кроме того, заметна и кнопка с надписью Off Road – по всей видимости, она активирует некий внедорожный режим работы бортовой электроники. Имеется и "шайба" выбора режимов функционирования трансмиссии – 4H, 4HL и 4LL. Наконец, пообещали "русскому Прадо" и климатическую установку еще с двумя круглыми регуляторами и собственным дисплеем.

Помимо изображения центральной консоли опубликован и эскиз панели для задних пассажиров, который несет на себе кнопки включения двухступенчатого подогрева сидений и управления вентиляцией (заглавное фото).

Ранее сообщалось, что новый внедорожник получит модернизированный кузов, новую раму с независимой подвеской спереди и пружинами вместо рессор сзади, и новый мотор, который для него разрабатывают на ЗМЗ. Двигатель, который создают на основе актуального 2,7-литрового агрегата, получит турбонаддув и сможет развивать до 180 л.с. при объеме 2,3 л. Цена нового внедорожника ожидается в пределах 1,5 млн рублей.

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