Автоновости: Для «русского Прадо» запатентовали новые компоненты

18.12.2019, 14:05, Новости дня

Работа над внедорожником, который должен стать совершенно новой моделью Ульяновского автозавода, продолжается. Новые патентные изображения из базы Федерального института промышленной собственности (ФИПС) дают некоторое представление о том, какое именно дополнительное оборудование получит «русский Прадо».

Опубликован, к примеру, эскиз центральной консоли внедорожника. На нем отчетливо различимы физические кнопки с пиктограммами, отсылающими к некоторым дополнительным функциям – например, подогреву передних кресел, руля и лобового стекла, а также ассистенту спуска с горы и отключению системы стабилизации.

Кроме того, заметна и кнопка с надписью Off Road – по всей видимости, она активирует некий внедорожный режим работы бортовой электроники. Имеется и "шайба" выбора режимов функционирования трансмиссии – 4H, 4HL и 4LL. Наконец, пообещали "русскому Прадо" и климатическую установку еще с двумя круглыми регуляторами и собственным дисплеем.

Помимо изображения центральной консоли опубликован и эскиз панели для задних пассажиров, который несет на себе кнопки включения двухступенчатого подогрева сидений и управления вентиляцией (заглавное фото).

Ранее сообщалось, что новый внедорожник получит модернизированный кузов, новую раму с независимой подвеской спереди и пружинами вместо рессор сзади, и новый мотор, который для него разрабатывают на ЗМЗ. Двигатель, который создают на основе актуального 2,7-литрового агрегата, получит турбонаддув и сможет развивать до 180 л.с. при объеме 2,3 л. Цена нового внедорожника ожидается  в пределах 1,5 млн рублей.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В «Сахарнице» обсудили протест с экспертной точки зрения. 14 и 15 декабря в Сахаровском центре прошла конференция «Российские реалии: государство, социум, гражданское общество». Неподалеку от меня сидела влюбленная молодая пара, пришедшая сюда так, как в их возрасте мы ходили в театр — и кайф получить, и себя показать. Они оживленно на ушко делились друг с […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика