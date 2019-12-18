Президент Хорватии выступила перед избирателями на фоне фото с Путиным

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович в ходе встречи с избирателями произнесла речь на фоне ее совместной фотографии с российским лидером Владимиром Путиным.

Отрывок выступления опубликовал в Twitter журналист Дмитрий Смирнов.

«У меня уже есть договоры с некоторыми странами, что хорваты поедут на обучение за границу и вернутся в Хорватию, и будут получать 8 тысяч евро»: Колинда Грабар-Киторович агитирует в ходе президентских выборов с помощью фотографий с Путиным pic.twitter.com/6V8WSglMZi

— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 17 декабря 2019 г.

Во время встречи с избирателями в городе Осиек Грабар-Китарович пообещала хорватам зарплату в 8 тыс. евро в месяц, передает РИА «Новости».

Государственная избирательная комиссия республики утвердила 11 кандидатов на пост президента. Первый тур президентских выборов в Хорватии пройдет 22 декабря. Если никто из 11 кандидатов не сможет набрать более половины голосов избирателей, 5 января состоится второй тур.

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