Неизвестные страницы жизни Федора Шаляпина представили народу

Режиссер в этом спектакле является одновременно и драматургом, и исполнительницей одной из ролей. Она написала оригинальную пьесу о малоизвестной странице жизни великого русского баса, используя архивные материалы и свою диссертацию об исследователе творчества драматурга О’Нила.

Большинство из нас даже не предполагает, каким веселым, остроумным человеком был Федор Шаляпин. Поэтому Амина Жаман предоставила заглянуть за кулисы театров, увидеть Шаляпина Ивановича дома с его второй женой Марией Валентиновной. В роли Шаляпина – один из лучших в мире басов – Владимир Байков (в другом составе – бас Алексей Тихомиров), а в роли жены Шаляпина – ведущая актриса Драматического театра Пушкина Вера Воронкова (в другом составе – актриса театра «Современник» Анна Банщикова).

Мария Валентиновна в исполнении Веры Воронковой – магическая и одновременно манящая женщина. В ней есть тайна и есть уют. Она и с холодком, и с огоньком. Мария Валентиновна и муза гения, и ангел-хранитель, и вполне земная женщина.

Сама Амина Жаман сыграла жену Юджина О’Нила – актрису Карлотту Монтерей. Безумно сложная роль – американки из начала 20 века, да еще актрисы! Большая опасность – сфальшивить или переиграть. Но Амина прекрасна справляется со своей задачей, и ее Карлотта – настолько мудра, насколько могла быть мудра вторая жена великого драматурга.

Из спектакля Амины Жаман узнаешь много нового. Причем не только в плане информации, знаний, сколько в плане чувств и характеров. Все герои – живые люди, со своими мечтами, страхами, проблемами, и наблюдать за их поведением очень интересно. Продюсер Наталия Евтушенкова уверена, что рассказанная в спектакле история будет по достоинству оценена зрителями.

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