Медики назвали самые вредные продукты новогоднего стола. Они разработали рекомендации для тех, кто хочет сделать праздничное меню максимально полезным и при этом вкусным.

Уже сейчас хозяйки подбирают рецепты для новогоднего стола. В поисках необычных сочетаний важно не забывать о пользе для здоровья. Сама новогодняя трапеза является серьезным стрессом для организма, поскольку в это время люди обычно уже спят, ферменты пищеварения уже не вырабатываются. Это чревато тяжестью в животе, метеоризмом, тошнотой и другими неприятными симптомами. Если усугубить ситуацию алкоголем, то можно нанести серьезный вред здоровью.

В связи с этим медики рекомендуют исключить некоторые продукты из новогоднего стола. В этот перечень попали маринады, многослойные салаты, сладкие торты и пирожные. Специалисты советуют заменить майонез на нежирную сметану, колбасу в салатах на вареную курицу, а соленые овощи свежими. Не стоит покупать газированные напитки, лучше поставить на стол компот или сок. Врачи предупреждают о том, что не следует превышать рекомендуемую дозу цитрусовых, поскольку это может вызвать аллергические реакции и раздражение слизистой пищевода и желудка.

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