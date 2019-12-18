Александр Стефанович рассказал, как получил «кровавый автограф» Аллы Пугачевой

18.12.2019, 14:04, Разное

Александр Стефанович рассказал, как получил «кровавый автограф» Аллы Пугачевой. Он одним из первых отметил настойчивость и креативность молодой певицы, пригласив ее в ресторан.
Александр Стефанович пояснил о знакомстве с будущей звездой отечественной эстрады. Леонид Дербенев позвонил ему и предложил встретиться с начинающей свою певческую карьеру Аллой Пугачевой. Поэт-песенник отметил, что она очень талантливая, но с успехом пока не складывается. Стефанович поинтересовался, насколько артистка хороша собой. Дербенев таинственно ответил: «Сам увидишь». Во время встречи Алла Пугачева сразу определила ход беседы и задала нужное направление – села за рояль, чтобы продемонстрировать свой талант. Она пародировала разных исполнительниц, но имя артистки кинорежиссеру ничего не говорило. Он пригласил ее в ресторан. За ужином Стефанович попросил оставить свой автограф в книжке, в которой коллекционировал росчерки известных людей, на случай если певица прославится. Алла Пугачева ножом разрезала себе палец, оставила отпечаток крови на странице и в подписи заверила, что пение является ее «кровным» делом.

Александр Стефанович был впечатлен таким поступком Пугачевой. Он отметил, что это событие в какой-то степени повлияло на его решение жениться на певице.



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