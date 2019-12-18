«Проект»: Председатель Верховного суда владеет домом на Рублевке и квартирой за 220 млн руб

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев владеет недвижимостью общей стоимостью в 220 млн рублей. Об этом пишет «Проект».

В официальной декларации указан участок судьи (41 сотка), на котором расположен дом общей площадью 583,7 кв. м, а также две постройки площадью 80,5 и 102 кв. метров. Участок с такими параметрами связан только с одной дачей в Подмосковье — в поселке «Успенские дачи» на Рублевке. Рыночная стоимость участка с коттеджем составляет около 127 млн рублей.

Лебедеву также принадлежит квартира на улице Академика Зелинского в Москве площадью 232 кв. м., рыночная стоимость которой составляет около 97 млн рублей. В соседнем доме с Лебедевым прописан Владимир Путин.

Издание отмечает также, что в конце 90-х Лебедев владел участком в Барвихе, который через нескольких посредников был переписан на криминального авторитета Валерия Томаля, а затем на его жену.

76-летний Лебедев занимает пост председателя Верховного суда более 30 лет, с июля 1989 года.

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