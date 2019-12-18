Гаджеты: Aliexpress строит систему доставки в обход Почты России



Глобализация международных поставок требует оперативной работы с индивидуальными заказчиками, что пока недоступно для такого гиганта как Почты России, доставляющего заказы для клиентов платформы Aliexpress на протяжении 25 дней. Китайский ритейлер принял решение диверсифицировать систему доставки, и перевести часть поставляемой в Россию продукции на выдач в постоматах компании X5 Retail Group. Доля доставки через постаматы должна достигнуть 20% от общего количества заказов на платформе Aliexpress.

Основная задача совместного предприятия «AliExpress Россия» заключается в ликвидации зависимости от одного транспортного агента Почты России, на который в данный момент приходится 80% поставок с AliExpress.

В процессе совершенствования схем поставок будет использована собственная логистическая платформа Cainiao (Цайняо), а в качестве партнера «AliExpress Россия» выступит X5 Retail Group, уже сейчас обеспечивающая скорость доставки из Китая в 15 дней для 90% посылок оформленных через эту платформу.

В планы «AliExpress Россия» входит снижение времени доставки через постаматы для жителей крупных городов России до 10 дней.

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