Гаджеты: Aliexpress строит систему доставки в обход Почты России

Глобализация международных поставок требует оперативной работы с индивидуальными заказчиками, что пока недоступно для такого гиганта как Почты России, доставляющего заказы для клиентов платформы Aliexpress на протяжении 25 дней. Китайский ритейлер принял решение диверсифицировать систему доставки, и перевести часть поставляемой в Россию продукции на выдач в постоматах компании X5 Retail Group. Доля доставки через постаматы должна достигнуть 20% от общего количества заказов на платформе Aliexpress.
Основная задача совместного предприятия «AliExpress Россия» заключается в ликвидации зависимости от одного транспортного агента Почты России, на который в данный момент приходится 80% поставок с AliExpress.
В процессе совершенствования схем поставок будет использована собственная логистическая платформа Cainiao (Цайняо), а в качестве партнера «AliExpress Россия» выступит X5 Retail Group, уже сейчас обеспечивающая скорость доставки из Китая в 15 дней для 90% посылок оформленных через эту платформу.
В планы «AliExpress Россия» входит снижение времени доставки через постаматы для жителей крупных городов России до 10 дней.
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