Мнение: Жертвы любви…

25-летний Роман познакомился с 27 летней Юлией через соцсети и влюбился в молодую женщину. Дети Юлии – сын и дочь от двух предыдущих мужей – не остудили любовь парня.
Все это произошло в 2015 году. А в 2016-ом Юлия зарезала отца Романа. А сам Роман получил 12 лет колонии за педофилию. Его обвинили в развратных действиях в отношении дочери Юлии.
Вскоре выяснилось, что дочь Юлии оговорить Романа подговорила «тетя Лена»…
Кто такая «тетя Лена»? Это мама парня Юлии, который был между вторым мужем и Романом…
Сына «тети Лены» посадили за участие в разбойном нападении, а его мама вызвалась помогать Юлии по хозяйству.
Романа «тетя Лена» сразу невзлюбила. И нашушукала Юлии, что Роман изнасиловал ее дочь.
Юля поехала к Роману разбираться, но застала дома лишь отца парня, которого зарезала.
Когда Роман вернулся домой и обнаружил мертвого отца, вызвал полицию. Полиция обвинила сына в убийстве отца, пытала парня, но так и не выбила «явки с повинной».
Через месяц Юлия сама пришла в полицию с признанием об убийстве. В ходе допроса и выяснилось, что она поехала разбираться из-за изнасилования дочери. Полицейские попросили написать заявление. Так Роман снова оказался в руках садистов-полицейских…
Уже после того, как Роман получил 12 лет колонии за педофилию вскрылась правда.
В материалах уголовного дела есть повторный допрос маленькой девочки в котором она подтверждает: сказать о приставаниях ее попросила «тетя Лена».
В Сети также есть запись разговора девочки и журналистов серпуховского портала «Ока.инфо»:
— Трогал ли он тебя? — спрашивает журналист.
— Нет, он ничего не делал.
— Правда ли, что тетя Лена просила тебя сказать?
— Да.
— И зачем ты это сделала?
— Потому что она сказала волшебное слово: «пожалуйста».
Проверялась непричастность Романа к «преступлению» и другими способами: он прошел психолого-сексолого-психиатрическую экспертизу, которая установила, что он не склонен к педофилии. Затем — два полиграфа: в МВД и СК. Оба исследования показали, что Роман говорит правду: он не трогал девочку.
Московский областной суд отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение.Но председатель Серпуховского городского суда Александра Шичкова, лично рассмотрев дело, вынесла точно такой приговор – 12 лет колонии.
Подробности здесь
Если бы вся эта история была расписана в сценарии фильма, вряд ли кто-нибудь взялся снимать по этому сценарию кино. Решили бы, что история чересчур киношная, в жизни, мол, так не бывает…
Фотографии Юлии и Романа отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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