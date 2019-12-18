Мнение: Жертвы любви…

25-летний Роман познакомился с 27 летней Юлией через соцсети и влюбился в молодую женщину. Дети Юлии – сын и дочь от двух предыдущих мужей – не остудили любовь парня.

Все это произошло в 2015 году. А в 2016-ом Юлия зарезала отца Романа. А сам Роман получил 12 лет колонии за педофилию. Его обвинили в развратных действиях в отношении дочери Юлии.

Вскоре выяснилось, что дочь Юлии оговорить Романа подговорила «тетя Лена»…

Кто такая «тетя Лена»? Это мама парня Юлии, который был между вторым мужем и Романом…

Сына «тети Лены» посадили за участие в разбойном нападении, а его мама вызвалась помогать Юлии по хозяйству.

Романа «тетя Лена» сразу невзлюбила. И нашушукала Юлии, что Роман изнасиловал ее дочь.

Юля поехала к Роману разбираться, но застала дома лишь отца парня, которого зарезала.

Когда Роман вернулся домой и обнаружил мертвого отца, вызвал полицию. Полиция обвинила сына в убийстве отца, пытала парня, но так и не выбила «явки с повинной».

Через месяц Юлия сама пришла в полицию с признанием об убийстве. В ходе допроса и выяснилось, что она поехала разбираться из-за изнасилования дочери. Полицейские попросили написать заявление. Так Роман снова оказался в руках садистов-полицейских…

Уже после того, как Роман получил 12 лет колонии за педофилию вскрылась правда.

В материалах уголовного дела есть повторный допрос маленькой девочки в котором она подтверждает: сказать о приставаниях ее попросила «тетя Лена».

В Сети также есть запись разговора девочки и журналистов серпуховского портала «Ока.инфо»:

— Трогал ли он тебя? — спрашивает журналист.

— Нет, он ничего не делал.

— Правда ли, что тетя Лена просила тебя сказать?

— Да.

— И зачем ты это сделала?

— Потому что она сказала волшебное слово: «пожалуйста».

Проверялась непричастность Романа к «преступлению» и другими способами: он прошел психолого-сексолого-психиатрическую экспертизу, которая установила, что он не склонен к педофилии. Затем — два полиграфа: в МВД и СК. Оба исследования показали, что Роман говорит правду: он не трогал девочку.

Московский областной суд отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение.Но председатель Серпуховского городского суда Александра Шичкова, лично рассмотрев дело, вынесла точно такой приговор – 12 лет колонии.

Подробности здесь

Если бы вся эта история была расписана в сценарии фильма, вряд ли кто-нибудь взялся снимать по этому сценарию кино. Решили бы, что история чересчур киношная, в жизни, мол, так не бывает…

Фотографии Юлии и Романа отсюда

Источник: Ирек Муртазин

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