Пресняков и Подольская расстались из-за Николаева

По словам Натальи Подольской, когда она познакомилась с

будущим мужем, тот был женат на модельере Елене Ленской. О том, что Владимир

Пресняков связан узами брака, вокалистка долгое время не догадывалась. Правду

ей рассказал Игорь Николаев.

«Он был женат. А я – нет… Отношения там были уже такие,

чисто сожительские. Мне друзья рассказывали, что они с Леной были в стадии

расставания. О том, что он женат, я узнала от Игоря Николаева. Я обалдела, если

честно. И мы тогда расстались на полгода», – рассказала Наталья Подольская.

Вокалистка призналась, что выбросить Преснякова из головы

так и не смогла. Увидев выступление певца по телевизору, она растаяла, и сама

пошла на примирение.

«Я его бросила, я и вернула обратно. Это было Рождество, я

увидела его обалденный новогодний номер с Леонидом Агутиным. Он был там

какой-то красивый, возле телевизора слюни потекли, вот я и решила позвонить», —

сказала Наталья Подольская.

С тех пор Пресняков и Подольская не расставались. Пара пять

лет жила в незарегистрированных отношениях. Статус сожительницы беспокоил

Наталью. Владимир, в свою очередь, о женитьбе и не думал.

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Публикация от Наталья Подольская (@nataliapodolskaya) 16 Дек 2019 в 11:45 PST

«Был такой серьезный момент, когда я впервые в жизни

захотела пост держать, исповедоваться и причаститься. Это был 2010 год. Я

пришла к батюшке, начала свою исповедь, очень много плакала. И батюшка меня

тогда ошеломил. Он сказал: «А я не могу тебя причастить. Ты сознательно живешь

в грехе». То есть мы не женаты, не расписаны – это прелюбодеяние. И меня это

так зацепило, я поставила вопрос ребром – и женила его на себе», – сказала Наталья Подольская в программе «Ой, мамочки!» на канале «Мир 24».

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