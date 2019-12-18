Пресняков и Подольская расстались из-за Николаева

18.12.2019, 13:54, Разное

По словам Натальи Подольской, когда она познакомилась с
будущим мужем, тот был женат на модельере Елене Ленской. О том, что Владимир
Пресняков связан узами брака, вокалистка долгое время не догадывалась. Правду
ей рассказал Игорь Николаев.

«Он был женат. А я – нет… Отношения там были уже такие,
чисто сожительские. Мне друзья рассказывали, что они с Леной были в стадии
расставания. О том, что он женат, я узнала от Игоря Николаева. Я обалдела, если
честно. И мы тогда расстались на полгода», – рассказала Наталья Подольская.

Вокалистка призналась, что выбросить Преснякова из головы
так и не смогла. Увидев выступление певца по телевизору, она растаяла, и сама
пошла на примирение.

«Я его бросила, я и вернула обратно. Это было Рождество, я
увидела его обалденный новогодний номер с Леонидом Агутиным. Он был там
какой-то красивый, возле телевизора слюни потекли, вот я и решила позвонить», —
сказала Наталья Подольская.

С тех пор Пресняков и Подольская не расставались. Пара пять
лет жила в незарегистрированных отношениях. Статус сожительницы беспокоил
Наталью. Владимир, в свою очередь, о женитьбе и не думал.

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Публикация от Наталья Подольская (@nataliapodolskaya) 16 Дек 2019 в 11:45 PST

«Был такой серьезный момент, когда я впервые в жизни
захотела пост держать, исповедоваться и причаститься. Это был 2010 год. Я
пришла к батюшке, начала свою исповедь, очень много плакала. И батюшка меня
тогда ошеломил. Он сказал: «А я не могу тебя причастить. Ты сознательно живешь
в грехе». То есть мы не женаты, не расписаны – это прелюбодеяние. И меня это
так зацепило, я поставила вопрос ребром – и женила его на себе», – сказала Наталья Подольская в программе «Ой, мамочки!» на канале «Мир 24».



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