Отделение ГТС от «Нафтогазу» должно завершиться через несколько дней – Коболев

Отделение газотранспортной системы Украины от НАК «Нафтогаз України» должно завершиться через несколько дней. Об этом в Facebook 18 декабря написал глава компании Андрей Коболев.

Он напомнил, что секретариат Энергетического сообщества 17 декабря согласовал сертификацию «Оператора газотранспортной системы Украины».

«Оператор ГТС подал в Нацкомиссию, осуществляющую госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг последние документы, необходимые для сертификации и лицензирования права транспортировать газ с 1 января 2020 года. После финальных решений НКРЭКУ оператор будет полностью готов к работе. С 1 января 2020 он получит в управление от государства украинскую ГТС, а мы передадим эту компанию в собственность «Магистральных газопроводов Украины», которые на 100% принадлежат Министерству финансов. Таким образом, анбандлинг будет завершен, и на украинском рынке заработает новый независимый оператор ГТС», – написал Коболев.

Глава «Нафтогазу» добавил, что на очередном раунде газовых переговоров 19 декабря в Берлине РФ больше не сможет поддавать сомнению способность Украины быстро завершить анбандлинг и перейти на европейские правила.

Відокремлення ГТС України від Нафтогазу має бути завершене за кілька днів.Сьогодні Секретаріат Енергетичного… Posted by Andriy Kobolyev on Teisipäev, 17. detsember 2019

Коболев заявлял, что Украина должна завершить процесс создания независимого оператора ГТС до конца 2019 года.

17 ноября вступил в силу закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа». Документ предусматривает создание отдельного оператора газотранспортной системы Украины, который будет независимым от НАК «Нафтогаз України» (анбандлинга), но останется в государственной собственности. Закон обеспечивает проведение анбандлинга по модели ISO (Independent System Operator), на которой настаивал НАК.

22 ноября НКРЭКУ одобрила предварительное решение о сертификации ООО «Оператор газотранспортной системы Украины».

25 ноября министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель выразил надежду, что до 26 декабря газотранспортный оператор будет полностью сертифицирован.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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