Кабмин Украины одобрил законопроект об усилении ответственности за ложные сообщения о минировании

Кабинет Министров Украины на заседании 18 декабря инициировал усиление ответственности за заведомо ложные сообщения о минировании. Об этом в Telegram сообщил премьер Алексей Гончарук.
«Чаще всего такие сообщения касаются учреждений образования, здравоохранения, инфраструктурных объектов и угрожают безопасности граждан и государства», – написал премьер.
Как сообщила пресс-служба правительства, в парламент подадут соответствующий законопроект, который одобрил Кабмин на заседании.
«Законопроектом усиливается ответственность за такой вид преступления. В частности, предусмотрено обязательное дополнительное наказание в виде конфискации имущества. Также усиливается ответственность за лжеминирование критически важных объектов инфраструктуры – предусмотрено лишение свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества», – говорится в сообщении.
За 10 месяцев 2019 года правоохранители зарегистрировали рекордное количество уголовных производств из-за ложных сообщений о минировании – 1552, сообщали в Генпрокуратуре Украины.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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