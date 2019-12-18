На шахте в Донецкой области произошел обвал, спасатели ищут одного шахтера – Волынец

18.12.2019, 13:54, Новости дня

Сегодня ночью на шахте «Южнодонбасская 1» в Угледаре Донецкой области произошел обвал, спасатели ищут одного шахтера. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

«Сегодня в 1.35 на шахте «Южнодонбасская №1″ произошел обвал…. Обвал произошел в восточном полевом магистральном конвейерном штреке горизонта 355 м. В зоне обвала находился один человек – продолжаются поиски. По состоянию на 11.45 шахта не работает. Продолжаются спасательные работы», – написал Волынец.

Сьогодні о 1 годині 35 хвилин на шахті «Південнодонбаська №1» стався обвал. Про це телефоном повідомив голова ППО НПГУ…

Posted by Михайло Волинець on Kolmapäev, 18. detsember 2019

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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