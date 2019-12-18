Жигунов оскандалился из-за умирающей от рака Заворотнюк

18.12.2019, 13:51, Разное

В украинской прессе имя
партнера актрисы по фильму «Моя прекрасная няня» можно встретить нечасто. Но
после известия о раке у Анастасии Заворотнюк местные СМИ всполошились и решили
за счет болезни звезды поднять себе рейтинги.

Так, сайт «Обозреватель» сообщил «скандальную»
новость: Сергей Жигунов, у которого, как поговаривали, был роман с Анастасией Заворотнюк, показал красоты Крыма. Соответствующие
фото артист разместил в своем «Инстаграме». «Красота здесь», —
подписал кадры артист.

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