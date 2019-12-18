Twitch заявил об отзыве иска Rambler без выплаты компенсации

Компания Rambler Group отозвала иск к стриминговому сервису Twitch по делу о нелегальном распространении Английской футбольной премьер-лиги, сообщили в Twitch.
Утверждается, что компенсаций или финансового возмещения компания выплачивать «Рамблеру» не будет, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Rambler Group требует пресечь распространение пиратских трансляций чемпионата Англии по футболу. Российская компания собиралась взыскать с Twitch рекордные 180 млрд рублей, а также заблокировать крупнейший в мире стриминговый сервис Twitch в России.
Также глава спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович сообщал о намерении компании подать иск против «Матч ТВ».
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: 17–18 декабря сотрудники Службы безопасности Украины проводили обыски в нескольких департаментах Киевской городской государственной администрации. Об этом сообщило движение «Чесно». Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская рассказала движению, что сотрудники спецслужбы разоблачили должностных лиц департамента градостроительства и архитектуры и департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля КГГА «на злоупотреблениях в пользу третьих лиц». «Чесно» отмечает, что деятельность этих департаментов курирует заместитель главы КГГА Вячеслав […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Volkswagen показал новый недорогой кроссовер на базе Polo / 3 ноября
- Московская биржа открылась снижением / 7 ноября
- Россия и Турция начали третье патрулирование в Сирии / 8 ноября
- Зампредседателя Верховного суда отменил разрешение использовать декларации об амнистии капитала в уголовных делах / 28 октября
- Трамп показал себя в теле Сталонне / 27 ноября
- Российский «шпионский» корабль исчез с радаров у берегов Северной Америки / 20 ноября
- Кабмин выделил 1,4 млрд грн на погашение задолженности Фонда соцстраха перед гражданами / 27 ноября
- Instagram в тестовом режиме начал скрывать лайки под постами пользователей / 18 ноября