Киев установил новый порядок предоставления гражданства «защитникам Украины»

Украинское правительство утвердило новый порядок предоставления гражданства «иностранцам, подвергшимся на родине политическому преследованию за защиту Украины», сообщил премьер страны Алексей Гончарук.

«Правительство усовершенствовало порядок предоставления гражданства Украины лицам, подвергшимся политическим преследованиям за защиту Украины, ее территориальной целостности и суверенитета», – написал Гончарук в Telegram.

По его словам, новый порядок позволяет определить граждан, которые осуждены по политическим мотивам на территории своего государства за поддержку Украины, и одновременно не допустить предоставления гражданства лицам, осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления по другим, кроме политических, основаниям.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил упростить выдачу украинского гражданства жителям ряда регионов России. Он также поручил МВД страны разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из дружественных стран.

В апреле президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей ЛНР и ДНР. Газета ВЗГЛЯД писала, что в соответствии с новым указом президента все жители Донбасса получили право претендовать на российский паспорт.

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