Мнение: Жаль в Финляндии нет режима Путина, им явно не хватает российских скреп!

Если вы мечтаете посмотреть на северное сияние, побывать в заполярье, то не стоит тратить свои честно заработанные деньги на путешествия по российскому северу. И не потому, что это дорого, а это при росссийских ценах на проезд и перелёты безумно дорого, а потому что это небезопасно.

Согласитесь, любоваться заброшенными посёлками российского заполярья не самое лучшее времяпрепровождение. А вот в Финляндии, не смотря на то,что почти половина её части находится за полярным кругом, очень красиво и классно. Да и северное сияние можно без труда посмотреть.

Давайте разберёмся, что же так привлекает наших туристов в Финляндии, и чем она отличается от России.

Первое! Там нет Путина и кооператива "Озеро". Да, да, это очень важный момент. И в конце статьи вы поймёте, что я прав.

Второе! Территория страны каждый год увеличивается примерно на 7 кв. км. Происходит это из-за таяния ледников и на их месте образовывается новая суша.

Третье! С 1809 по 1917 Финляндия была частью Российской Империи. Не могу сказать хорошо это или плохо, но финны не жалеют о том, что больше не входят в состав России.

Четвёртое! В Финляндии проживает примерно 5, 5 миллионов человек, а вот количество саун два миллиона двести тысяч. Это примерно одна сауна на 2-3 человек. Учитывая, как наши россияне любят ходить в сауну, при каждом удобном случае, то лучше Финляндии им не найти.

Далеко идти не надо. Есть даже в ресторане "Бургер-Кинг" в Хельсинки. Согласитесь, это удобно.

Пятое! Финны признаны самой счастливой нацией в мире с 2018-2019 года. И правда, что им горевать. У них же нет офшорного. Их страна бурно развивается и последний митинг, который помнит история, это экологический митинг студентов против всемирного таяния льдов в океане. В стране все живут в шоколаде, но митинговать надо, вот они и придумали, как выпускать пар.

Шестое! Финны один из самых честных народов планеты. И это факт, который доказан экспериментом. Были разбросаны бумажники по разным городам страны в 6 местах. Большую часть этих бумажников люди вернули владельцам в целости и сохранности.

Думаю, не стоит лишний раз напоминать вам, что было бы с бумажниками туристов, если бы их разбросали по городам России.

Седьмое! Дороги в Финляндии посыпают гранитной крошкой. Весной специальные машины щётками её собирают и потом в зиму снова посыпают. Так происходит многократное использование. В России всё засыпают реагентами и солью и вся эта биомасса стекает в наши реки.

Восьмое! В Финляндии нет пластиковых отходов. Именно здесь 99% мусора не доезжает до свалки. Пока в России идут мусорные митинги, люди живут в палаточных городках и держат оборону, финны свой мусор просто сжигают и получают тепло в свои дома.

Девятое! Производство электроэнергии из мусора не сопровождается выбросами углекислого газа. Мусороперерабатывающие комплексы обеспечивают теплом и электроэнергией целые небольшие города. А в России создаются мусорные полигоны размерами с небольшие города.

Десятое! Финляндия одна из самых чистых стран мира. У любого ТСЖ имеется 7 видов мусорных контейнеров. Люди приучены распределять весь мусор и сохраняют чистоту. Я же у себя в деревне кидаю всё в один мешок и каждый понедельник всё это забирает российский мусоровоз в неизвестном направлении.

Одиннадцатое! Водопроводная вода в Финляндии самая чистая в мире. это признал комитет по водным ресурсам при ООН, и её можно пить прямо из под крана. А в России, как говорит Путин, явный дефицит духовных скреп! Хотя у нас в деревне нет централизованной воды. И остаётся дефицит с чистой водой. Завтра на родник поеду, пока они у нас бесплатные.

Двенадцатое! В Финляндии проводятся турниры: "Охота на комаров", "Бросание сотового телефона вдаль", "Футбол на болоте" и "Метание резиновых сапог".

Вот реально им там уже заняться нечем. Нам бы их проблемы.

Тринадцатое! В Финляндии огромное количество музеев. Есть музей "Холодильников" и музей "Шпионов", посещая их, вы непременно развеселитесь.

Четырнадцатое! В Финляндии действует прогрессивный налог. Чем больше получаешь прибыль, тем больше платишь налог. И самый большой налог в стране 52%. В России такие законы не проходят более 10 лет подряд.

Пятнадцатое! Штрафы в стране напрямую зависят от дохода нарушителя. Чем ты богаче, тем и больше штраф. Думаю, в этом есть доля справедливости. У одного финна, у которого был доход 7 миллионов евро в год, штраф составил 170 тысяч.

По этому богатые там нарушать закон не хотят. У нас всё наоборот, чем ты богаче, тем больше шансов отделаться испугом. Велосипедистам в Финляндии запрещено ездить без шлема.

Шестнадцатое! Каждый гражданин Финляндии имеет право на бесплатное подключение к высокоскоростному интернету, даже если вы живёте один в глухом лесу. Провайдер обязан провести к вам "оптиковолокно".

Семнадцатое! Финляндия занимает первое место в мире по уровню свободы прессы и по качеству образования. Если школа дальше двух километров, то ребёнка забирает школьный автобус. Питание и ноутбуки детям дают бесплатно. Счастливые люди!

Восемнадцатое! Министр финансов в Финляндии зарабатывает в перерасчёте на рубли — 1 миллион рублей в месяц, а наш Антон Силуанов 3 миллиона рублей в месяц.

Средняя зарплата финнов 3 200 евро. Это около 230 тысяч рублей. Уборщица там получает 120 тысяч рублей. Уборщица госучреждений 140 тысяч. Насколько я помню, у нас в России в Минздраве на Неглинной уборщицы получали 22 тысячи и меньше.

Кому интересно, как живут люди в загнивающей Европе, читайте ещё и про Швецию. Там много малоизвестных фактов и сравнений с Россией!

Писать об этой удивительной стране, где нет режима Путина, можно долго, и кому интересно можете ещё и посмотреть, вот ссылка на этот

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Источник: Конт

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