Мнение: Китай отказывается от Windows и других американских продуктов

Власти Китая решили полностью отказаться от американского программного обеспечения в госучреждениях и всех компаниях, работающих с госучреждениями (а это наверное пол-Китая). К концу 2022 года ничего американского на компьютерах госучреждений быть не должно.

Программа импортозамещения названа «3-5-2». Цифры означают, что в 2020 году будет заменено 30% оборудования и ПО, в 2021 — ещё 50%, и в 2022 оставшиеся 20%.

Замене подлежит не только американское ПО, но и "железо" — от ноутбуков до смартфонов.

Интересно, как это повлияет на мировую компьютерную индустрию в целом. Ведь если на миллионах китайских компьютеров не будет Windows, неизбежно придётся сделать другую систему (скорее всего какую-нибудь разновидность Linux) настолько удобной, чтобы ей могло пользоваться пол-Китая. А если пол-Китая будет пользоваться этой системой, то возможно и остальной мир захочет на неё перейти.

Кстати, осенью 2019 года компания Huawei, лишенная из-за санкции возможности устанавливать Windows на свои новые компьютеры, выпустила ноутбуки MateBook на базе китайского Deepin Linux. Вполне возможно, что именно эта система и станет "китайской заменой Windows"

© 2019, Алексей Надёжин

https://ammo1.livejournal.com/…

Источник: Конт

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