Что известно об обысках у миллиардера Гуцериева

Утром 18 декабря телеграм-канал Baza сообщил о том, что в офисе компании российского миллиардера Михаила Гуцериева «Форте Инвест» сотрудники ФСБ и Следственного комитета проводят обыски. По данным телеграм-канала Mash, следственные действия коснулись не одной компании, а десяти.

Также сообщается, что оперативники МВД вместе со следователями пришли и в квартиру бизнесмена в элитном жилом комплексе «Белгравия» районе Хамовники. Сам МИхаил Гуцериев в момент прибытия силовиков, передает Mash, был дома. Его роскошное жилище – миллиардер выкупил целый этаж и объединил несколько квартир в одну – превратилось в место следственных действий. Там ведется изъятие документации и электронных носителей.

Сразу несколько источников сообщили о том, что причиной интереса силовиков к длелам российского миллиардера стали подозрения в контрабанде нефти. По данным издания «Коммерсантъ», Служба экономической безопасности ФСБ получила информацию о нелегальных поставках нефти и нефтепродуктов в Турцию на два миллиарда рублей.

Журналисты со ссылкой на свои источники рассказали, что делу было решено дать ход после того, как выяснилось, что из Турции нефть могла поставляться на Украину. Тем не менее, пока в деле нет ни обвиняемых, ни подозреваемых. Также в ходе обысков никто не был задержан.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле нет информации о визите силовиков в офисы и квартиру Михаила Гуцериева, передает «Интерфакс». А в пресс-службе группы «Сафмар» и вовсе опровергли все сообщения СМИ. «У правоохранительных органов отсутствуют какие-либо претензии к компаниям группы. Публикации ряда СМИ группа «Сафмар» расценивает как фейк и провокацию», – цитирует РИА Новости заявление.

Тем временем СМИ сообщают о падении цены на акции компаний Михаила Гуцериева на фоне сообщений о его возможных проблемах с законом. Так, по данным газеты «Ведомости», на Московской бирже акции принадлежащей группе «Сафмар» компании «М.Видео» подешевели на 7%.

Михаил Гуцериев – поэт, предприниматель, главный акционер промышленно-финансовой группы «Сафмар», председатель совета директоров компании «Русснефть». Миллиардер входит в число самых богатых российских бизнесменов по версии журнала Forbes.

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