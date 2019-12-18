Названо число уехавших с Украины за десятилетие граждан

18.12.2019, 13:44, Новости дня

Почти 4 млн украинцев выехали из страны с 2010 года и не вернулись, сообщил министр кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет.

По данным Государственной службы статистики, население Украины по состоянию на 1 сентября 2019 года составляет почти 42 миллиона человек.

«С 2010 года за рубежом осталось почти 4 миллиона украинцев. Миграция носит ярко выраженный циклический характер. Постоянный тренд – вверх. Исключение – в 2014 году. Судя по всему, это связано с началом войны, а также отсутствием учета миграции на оккупированных территориях», – передает РИА «Новости» сообщение Дубилета в Telegram.

Он добавил, что безвизовый режим с ЕС существенно не повлиял на итоговые цифры миграции и сальдо.

«Я это объясняю тем, что произошло перераспределение – люди стали меньше ездить в Россию (по крайней мере, официально), и больше – в Европу. Что же, будем делать все, чтобы экономика росла быстрее, и у украинцев было меньше поводов уезжать из дома», – добавил Дубилет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Spiegel заявил, что будет бороться за «сбившихся с пути» жителей провозглашенных республик Донбасса. Он добавил, что каждый человек имеет право решать, где ему жить, поэтому «те, кто за Россию», могут уехать.

Напомним также, в декабре 2018 года Еврокомиссия обвинила Украину в нарушениях соглашения о безвизовом режиме, потребовав немедленно выполнить свои обязательства в сфере борьбы с коррупцией и нелегальной миграцией.



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