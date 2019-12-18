Энергетическое сообщество ЕС поддержало сертификацию нового оператора ГТС Украины

Секретариат Энергетического сообщества Европейского Союза согласовал сертификацию «Оператора газотранспортной системы Украины», сообщила 17 декабря пресс-служба сообщества.
«Секретариат подтвердил, что вновь созданный оператор газотранспортной системы Украины отделен в соответствии с требованиями европейского законодательства», – сказано в сообщении.
С 1 января 2020 года оператор ГТС Украины должен работать в качестве независимого системного оператора.
Решение означает успешное завершение анбандлинга «Нафтогазу» согласно европейскому законодательству, и возможность новому оператору осуществлять транзит российского газа в Европу.
Глава «Нафтогазу» Андрей Коболев говорил, что Украина должна завершить процесс создания независимого оператора ГТС до конца 2019 года. В противном случае, могут ухудшиться отношения Киева с международными партнерами: «Российские коллеги будут очень тщательно и настойчиво изучать, насколько Украина сама сделала то, что мы требуем от них».
С 1 января 2020 года новым оператором ГТС станет ООО «Оператор газотранспортной системы Украины». По словам Коболева, эта компания будет продана АО «Магистральные газопроводы Украины», которое создали в ноябре 2016 года во исполнение требований Третьего энергетического пакета Европейского союза. Компания «Магистральные газопроводы Украины» принадлежит Министерству финансов.
17 ноября вступил в силу закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа». Документ предусматривает создание отдельного оператора газотранспортной системы Украины, который будет независимым от НАК «Нафтогаз України» (анбандлинга), но останется в государственной собственности. Закон обеспечивает проведение анбандлинга по модели ISO (Independent System Operator), на которой настаивал НАК.
25 ноября министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель выражал надежду, что до 26 декабря газотранспортный оператор будет полностью сертифицирован.
9 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в раздел ХХ «Переходные положения» Налогового кодекса Украины, который касается создания в Украине независимого оператора газотранспортной системы (ГТС). Рада приняла закон 3 декабря.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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