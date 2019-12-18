Россиянин заплатил 234 тыс рублей за черную икру из пластика

Мошенник продал 51-летнему бизнесмену из Санкт-Петербурга 26 банок фальшивой черной икры, сделанной из пластика. Предпринимателю пришлось заплатить 234 тысячи рублей, сообщает Экспресс газета.

Поставщик передал мужчине банки еще осенью, но обман вскрылся лишь 9 декабря, когда петербуржец решил попробовать товар на вкус. Выяснилось, что вместо икры в емкостях находились пластиковые шарики. Бизнесмен обратился в полицию с заявлением. Правоохранители начали проверку по факту инцидента.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Оказывается, долги, пеня за их несвоевременное погашение и арест на имущество свойственны не только простым людям, но и звездам. Филипп Киркоров остается без жилплощади в Москве. Столичная квартира певца продается за долги. Народный артист Российской Федерации Филипп Киркоров задолжал огромную сумму иностранному банку. В счет долгов, а также накопившихся процентов артист лишится своего жилья в […]