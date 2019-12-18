Эксперт: Санкции США направлены против «Северного потока – 3»

«Если Газпром решит строить «Северный поток-3», то это будет сделать гораздо сложнее», – сказал газете ВЗГЛЯД экономический аналитик Игорь Юшков. Так он прокомментировал публикации западной прессы о том, что после неудачи с санкциями против «Северного потока-2» Вашингтон попытается сосредоточить усилия на противодействии другим энергетическим проектам России.

«Я думаю, что постепенное наращивание санкционного давления, это вопрос даже не в области российско-американских взаимоотношений, а в большей степени американо-европейских. В Европе прекрасно понимают, что санкции вводятся потому что с экономической точки зрения, американский сжиженный природный газ (СПГ) проигрывает конкуренцию российскому газу на европейском рынке», – заметил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленные источники в Белом доме сообщило: прописанные в оборонном бюджете США санкции в отношении «Северного потока – 2» не смогут остановить его строительство. Источники указывают, что реализация проекта практически завершена, и санкции против газопровода, прописанные в оборонном бюджете США, не смогут нанести ему серьезный ущерб, отмечает РИА «Новости». По мнению источников, теперь Вашингтон попытается сосредоточить усилия на противодействии другим российским энергетическим проектам.

«Я думаю, дальнейшие санкции США пойдут в первую очередь в сторону предотвращения строительства нового газопровода», – отметил Юшков. «Сейчас «Северный Поток-2» и «Турецкий поток» дают общую мощность 86,5 млрд кубометров газа. Столько прокачал Газпром в прошлом году через Украину. Но тогда на полную мощность работал «Северный поток-1». Сейчас одно из продолжений этого газопровода – OPAL, опять ограничен Третьим энергопакетом Евросоюза. Следовательно, на украинский транзит должно уходить больше. Если какой-то из газопроводов работает на полную мощность, есть два варианта – строительство нового газопровода, либо задействование газотранспортной системы (ГТС) Украины», – рассуждает собеседник.

По оценке эксперта, первый вариант – строительство нового газопровода, не входит в планы США. Если Газпром решит реализовать проект, условно говоря, «Северного потока-3», то это будет сделать гораздо сложнее, продолжил эксперт. «По крайней мере, будет сложнее в сфере международной кооперации – российской стороне придется использовать свои трубоукладчики, и т.д.», – указал Юшков.

«Американцы постепенно затягивают секционную петлю и хотят привести европейцев к пониманию того, что дальше последуют санкции против покупки российского газа, а не против каких-то конкретных проектов. Что постепенно США будут вводить санкции по аналогии с Ираном, когда запрещено покупать иранскую или венесуэльскую нефть», – заметил эксперт.

Конечно, со стороны стран Европы будет очень большое сопротивление этой политике, потому что на сегодняшний день 36% европейского потребления газа приходится на Россию, продолжил эксперт. И отказаться от российского очень сложно, потому что большую часть года, это неограниченный по объему источник – сколько европейцы заказывают, столько Газпром и присылает, отметил он. «Кроме того Газпром выигрывает по цене у своих конкурентов. Конечно есть спотовый рынок, и там цены зачастую ниже. Но 200 млрд кубометров газа на спотовом рынке Европе никто не даст, там их просто нет. Так что, я думаю со стороны европейцев будет мощнейшее сопротивление санкциям США», – подчеркнул Юшков.

Накануне сенат Конгресса США одобрил законопроект об оборонном бюджете страны на 2020 финансовый год, который начался 1 октября. Документ, в котором прописаны санкции против «Северного потока – 2», отправился на подпись президенту США Дональду Трампу. По данным СМИ, правительство Германии ожидает введения санкций против «СП – 2» уже на этой неделе и готово ответить на них «конкретными мерами». В частности, в ФРГ предлагали потребовать в ЕС введения пошлин в отношении сжиженного природного газа из Соединенных Штатов. Западные СМИ в связи с санкциями против «Северного потока – 2» рассуждали, насколько эгоистичны США.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Оказывается, долги, пеня за их несвоевременное погашение и арест на имущество свойственны не только простым людям, но и звездам. Филипп Киркоров остается без жилплощади в Москве. Столичная квартира певца продается за долги. Народный артист Российской Федерации Филипп Киркоров задолжал огромную сумму иностранному банку. В счет долгов, а также накопившихся процентов артист лишится своего жилья в […]