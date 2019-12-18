«Юля – заслуженная!»: Азиза потребовала немедленно дать звание Началовой

Певица считает, что Юлия как никто другой достоин носить высокое звание «Заслуженная артистка Российской Федерации». Проживи Началова чуть дольше, наверняка стала бы и «Народной», а может, и Героем России… Но у жизни были свои планы.

При этом сама Азиза никаких званий и титулов не имеет, но считает, что Началова достойна, как никто другой. И это выглядит очень благородно с ее стороны. Ведь даже кума Юлии Лариса Долина в этом благородном флешмобе не поучаствовала, пояснив: «Поддерживаю ли я эту идею? Не знаю, это очень непростой вопрос». А тут посторонний человек так озаботился, поддержал…

Пресс-секретарь Началовой Анна Исаева зваметила, что участие во флешмобе – дело добровольное. «Никто никого не заставляет. Если есть желание у человека, он обязательно примет участие. Могу сказать, что родители Юли активно следят за ходом акции. Они тронуты до глубины души, что люди с такой любовью относятся к памяти их дочери», – заявила она. И сама одной из первых стала выступать на присвоение певице почетного звания.

Напомним, Юлия Началова ушла из жизни 16 марта 2019 года. Причиной смерти стала остановка сердца в результате обширного заражения крови и отказа внутренних органов. Певице было 38 лет. Ее похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Почти сразу тысячи поклонников стали через разные инстанции просить, чтобы именем Началовой была названа одна из улицу или парков Москвы, музыкальная школа в Воронеже.

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