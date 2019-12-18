В США состоялась мировая премьера фильма «Звездные войны: Восхождение Скайуокера». Фоторепортаж

18.12.2019, 13:30, Новости дня

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Фото: Star Wars / Facebook


Фото: Star Wars / Facebook

Билли Ди Уильямс и Харрисон Форд


Фото: Star Wars / Facebook

Лупита Нионго


Фото: Star Wars / Facebook

Джеффри Джейкоб Абрамс


Фото: Star Wars / Facebook

Адам Драйвер


Фото: Star Wars / Facebook

Кери Расселл


Фото: Star Wars / Facebook

Дейзи Ридли и Джон Бойега


Фото: Star Wars / Facebook

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: Внесенный во вторник в Сенат США законопроект о противодействии «нарушениям Россией религиозной свободы на Украине» касается ситуации в Крыму и в Донбассе. В случае принятия документ могут использовать еще одно основание для санкций против российских официальных лиц. Автор документа, республиканец Роджер Уикер, предлагает законодательно закрепить обвинения в адрес РФ в якобы имеющем место нарушении религиозных […]

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