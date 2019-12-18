В США состоялась мировая премьера фильма «Звездные войны: Восхождение Скайуокера». Фоторепортаж

фотогалерея
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Фото: Star Wars / Facebook
Фото: Star Wars / Facebook
Билли Ди Уильямс и Харрисон Форд
Фото: Star Wars / Facebook
Лупита Нионго
Фото: Star Wars / Facebook
Джеффри Джейкоб Абрамс
Фото: Star Wars / Facebook
Адам Драйвер
Фото: Star Wars / Facebook
Кери Расселл
Фото: Star Wars / Facebook
Дейзи Ридли и Джон Бойега
Фото: Star Wars / Facebook
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Внесенный во вторник в Сенат США законопроект о противодействии «нарушениям Россией религиозной свободы на Украине» касается ситуации в Крыму и в Донбассе. В случае принятия документ могут использовать еще одно основание для санкций против российских официальных лиц. Автор документа, республиканец Роджер Уикер, предлагает законодательно закрепить обвинения в адрес РФ в якобы имеющем место нарушении религиозных […]
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